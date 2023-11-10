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Сегодня, 17:00

«Карелин поднял бы Михайна Лопеса и бросил, как холодильник». Интервью с олимпийцем из UFC

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Александр Карелин.
Фото «СЭ»
Большой эксклюзив.

Марк Мадсен — серебряный медалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по греко-римской борьбе и пятикратный призер чемпионатов мира.

В 2016 году он выиграл для Дании первую за 84 года олимпийскую медаль в борьбе, выйдя в финал турнира в весовой категории до 75 кг. В схватке за золото Мадсен проиграл россиянину Роману Власову 1-5 — решающим эпизодом поединка стала партерная атака в первом периоде. Датчанину дали предупреждение за неактивность, ему пришлось ложиться в партер, где физически мощный Власов накатил его на 4 балла.

После Олимпиады Марк еще пару лет повыступал в борьбе, но особых успехов не добился и сосредоточился полностью на ММА. Одержал четыре победы в клетке за полтора года и подписал контракт с UFC. Приход Мадсена в лучший ММА-промоушен мира был встречен со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, всем интересно посмотреть на олимпийского атлета в клетке, с другой — датчанину было уже 35 лет, а для легких весов это возраст критический.

Марк Мадсен. Призер Олимпиады перешел в UFC и разнес соперника за минуту. Еще недавно он проигрывал Власову

В итоге блестящей карьеры в UFC у Марка и не получилось. За 4 года он провел 5 боев, выиграв четыре и проиграв один — но самый важный. В последнем поединке Мадсен дрался с Грантом Доусоном, шедшем на хорошей серии побед, за попадание в рейтинги — и досрочно проиграл. Причем проиграл именно в борьбе. Доусон пережил бурный старт датчанина (тот уронил его правым прямым), смог пройти в ноги, перевести и завязать оппонента в бэк-маунте. Мадсену, который всю жизнь боролся корпус в корпус в стойке, было непривычно защищаться от вольниковских проходов в ноги — он не мог сделать спрол или ловко выдернуть ногу из захвата. Американец раз за разом успешно нырял в одну ногу, а потом накладывал треугольник на корпус со спины, откуда в итоге и задушил Марка.

Бой Марка Мадсена с Грантом Доусоном.
Фото скриншот из трансляции

Это поражение стало для олимпийца первым в ММА, теперь ему уже 39 лет, и в его прекрасное будущее в UFC веры особой нет. Поэтому о предстоящем бое с Джаредом Гордоном на UFC 295 мы решили даже не говорить, переведя фокус на доблестную карьеру Марка в греко-римской борьбе. Вспомнили олимпийский финал против Романа Власова, встречу с Александром Карелиным, спарринг с Исламом Махачевым, а также обсудили благополучную Данию.

***

«В Дании нет никаких реальных проблем. Это прекрасная, комфортная страна»

— Дания изобрела Lego, это вещь, которая несет радость миллионам детей по всему миру. У вас есть родственники или друзья, которые работают на заводе Lego?

— У меня нет таких родственников или друзей, но как датчанин я горжусь Lego. Я провел столько часов, играя с Lego, мои дети часто играют с ним. У меня нет друзей, кто работает в Lego, но на одной Олимпиаде в нашей национальной команде была внучка одного из создателей Lego, она участвовала в соревнованиях по конной езде. Это был мой единственный контакт с представителями Lego (смеется).

На торжественном вечере в честь юбилея &quot;СЭ&quot; &quot;Лучшим спортсменом 25-летия&quot; был признан Александр КАРЕЛИН, а лучшим спортсменом России 2016 года - Роман ВЛАСОВ. Роман Власов: «После полуфинала в Рио решил — со спортом заканчиваю»

— Lego все еще суперпопулярный бренд в Дании?

— Безусловно. Безусловно. Это бренд мирового уровня.

— У нас в России есть большая проблема коррупции. Какая самая большая проблема в Дании? Со стороны страна выглядит идеально.

— Если сравнить Данию с остальным миром, у нас нет никаких реальных проблем. Очень милая, очень комфортная страна, у нас один из самых низких уровней коррупции в мире. У нас стабильная экономика. У нас хорошая медицина, социальная поддержка. Хорошее, бесплатное образование. Действительно очень приятная для жизни страна. Но когда ты датчанин, когда ты живешь здесь, даже маленькие проблемы кажутся большими (смеется). Конечно, у нас есть свои нюансы, которые доставляют неудобства, но в целом... когда ты живешь в США и вспоминаешь Данию, ты понимаешь, что это очень милая, прекрасная страна.

Марк Мадсен.
Фото Соцсети

— Я где-то читал, что Дания — третья в мире по количеству атеистов, много людей не верят в Бога. Вы верите?

— Я верю в Бога. Абсолютно. Но и в то, что такой момент — это личное дело каждого. Но лично я верю.

— Бывший боец UFC Мартин Кампман рассказывал, что на тестах UFC PI вы показали лучшие цифры по силе и взрывной способности во всем ростере легкого веса.

— Да, это так. Мы делали упражнения, тесты, и по 3 показателям из 5 я был лучшим в легком весе UFC. У меня все-таки большая база в греко-римской борьбе, я был атлетом всю мою жизнь, и вот теперь я в боях.

Сегодня. Рио-де-Жанейро. Роман ВЛАСОВ. Роман Власов: «Потерял сознание. Когда очнулся, понял, что нужно бороться дальше»

«Карелин — единственный человек в истории борьбы, кто смог бы поднять Лопеса и бросить прогибом»

— Если бы вы могли вернуться в прошлое, в день финальной схватки Олимпийских игр против Романа Власова — вы бы поменяли какую-то деталь?

— Думаю, если бы я оказал более высокое давление в первую минуту схватки, это могло бы что-то изменить. А так — я получил предупреждение, и вместо собственной атаки мне пришлось идти в партер, где меня атаковал Роман Власов. Вот такие маленькие детали — если бы я на 5-10% активнее работал в первые 30 секунд — минуту. Это могло бы изменить результат боя. Но опять-таки, сейчас уже ничего не изменить, я не хочу возвращаться мыслями назад, прокручивать это. Я горжусь своим достижением, я выиграл первую олимпийскую медаль для Дании за 84 года.

Поединок Романа Власова и Марка Мадсена.
Фото Global Look Press

— Хочу спросить вас о другой легенде борьбы из России, Александре Карелине. Вы когда-нибудь встречались с ним?

— Да. Говоря об Александре Карелине... Этот человек — один из моих идолов, источников вдохновения. Меня много раз спрашивали, каким спортсменом вы восхищались, с кого брали пример — и я всегда называл Карелина, великого россиянина. Феноменальный борец, скромный человек. Он выглядит как медведь, при этом увлекается поэзией. Потрясающий человек, один из моих идолов. Я встречался с ним на чемпионате мира, пожал ему руку, сфотографировался. Очень приятная встреча, он скромный и располагающий к себе человек.

— Многие задаются вопросом, кто бы победил в схватке пикового Александра Карелина и четырехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михайна Лопеса. Ваш выбор.

— Мы должны отталкиваться от пиковой версии Александра Карелина. Тот Карелин, который проиграл Рулону Гарднеру — это была не лучшая его версия. Он был уже на закате своей карьеры, не так часто боролся. Я думаю, пиковый Александр Карелин победил бы Михайна Лопеса, я абсолютно уверен в этом. Я думаю, он бросил бы его прогибом. Я уверен, Александр Карелин — единственный человек в истории борьбы, кто смог бы поднять Михайна Лопеса и бросить его, словно холодильник.

Александр Карелин.
Фото Сергей Киврин, архив «СЭ»

«Перелом челюсти? Ничего особенного. Приходишь в больницу, все фиксируют, даешь потом отдых и возвращаешься в зал»

— Тогда еще об одном россиянине, Исламе Махачеве. Он недавно нокаутировал Александра Волкановски, смотрели бой?

— Я смотрел все бои Ислама. Потрясающий атлет и человек, очень скромный. То, на какой уровень он сейчас вышел в ММА, — это невероятно. Я не верю, что в нашем весе есть хоть кто-то, кто способен выиграть у него.

— Как думаете, если бы взяли Ислама в захват корпуса, смогли бы запустить его прогибом?

— (Долго смеется). Я уже боролся с Исламом Махачевым, но то, что было на ковре, остается на ковре. Могу только сказать вам, что Ислам — лучший в мире. Он не зря чемпион мира. Он очень физически сильный, он лучший из лучших.

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— Вы дрались третий раунд против Остина Хаббарда со сломанной челюстью. Насколько вам было больно, что это вообще за ощущения?

— Я сломал челюсть даже во втором раунде, и, по сути, 7-8 минут дрался с таким переломом. Я не чувствовал боли, но чувствовал, что челюсть у меня не закреплена, болтается. Я не мог прикусить капу, всякий раз, когда я делал жевательное усилие, кусающее, челюсть болталась. Но боли не было, я фокусировался на победе. У меня не было проблем, чтобы ментально восстановиться после такой травмы. Ты просто приходишь в больницу, тебе фиксируют челюсть, ты какое-то время даешь себе отдых, потом начинаешь снова нормально есть еду, а потом возвращаешься к тренировкам.

— Напоследок мне бы хотелось провести небольшой блиц, обозревающий вашу карьеру в борьбе. Хорошо?

— Давайте.

— У какого вашего соперника был лучший накат?

— Фарук Шахин. Это парень родом из Турции, но он боролся за США.

— У кого был лучший бросок через бедро?

— У моего старого тренера, Рышарда Свирада. Он сам был чемпионом мира, а потом как тренер на Олимпиаде-1996 тренировал сборную Польши и завоевал с ней три золота. У него просто потрясающий бросок через бедро.

— У кого был лучший прогиб?

— Я не могу припомнить, чтобы кто-нибудь когда-нибудь бросал меня прогибом. А если брать тренировки... Я помню, тренировался с Алексеем Глушковым, еще одним чемпионом мира из России. И вот у него был великолепный прогиб.

Алексей Глушков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Кто был самым выносливым?

— Американец Энди Бисек. Плюс — был еще один парень из Ирана, у иранских борцов всегда отличный функционал.

— У кого был самый сильный хват?

— У одного иранского парня, он стал чемпионом мира в 66 кг, а потом поднялся. У него были просто потрясающей силы руки. Он хватал тебя вот такими скрюченными пальцами. Если он ухватывался за твои пальцы, то мог легко их сломать (видимо, речь о Саеде Абдевали, чемпионе мира в 66 кг в 2011, который потом поднялся в 75 кг и 82 кг. — Прим. «СЭ»).

— У кого была лучшая защита?

— У Романа Власова.

Александр Карелин
Марк Мадсен
Роман Власов
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ММА
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