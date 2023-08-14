Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»

Олег Николаевич включил трэшток.

18 августа состоится очередной боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном событии вечера встретятся Вячеслав Дацик и британец Оли Томпсон, а в соглавном сразятся легенда ММА, актер Олег Тактаров и отказавшийся от американского гражданства российский депутат Джефф Монсон. Еще один бой, заслуживающий внимания, — чемпион мира по боксу Марк Петровский выйдет против ветерана Кевина Джонсона.

В понедельник же в московском ресторане «Восток» в парке Зарядье состоялась кулинарная битва. В приготовлении окрошки Тактаров соревновался с Монсоном, а Дацик — с Джонсоном.

«Кевин, а сколько пельмени готовятся?» — спросил Дацик у Джонсона.

«10 минут», — ответил Джонсон по-русски. Он собирается последовать примеру Монсона и получить гражданство РФ.

Творения бойцов попробовала боксер из Белоруссии Екатерина Ковалева, рост которой составляет 194 см, а вес — примерно 100 кг. Ей понравилась и окрошка Дацика, и окрошка Джонсона.

Затем Дацик сел есть только что приготовленную окрошку (на квасе) и одновременно отвечал на вопросы журналистов.

— Сколько весите?

— 118-122 кг. На тренировку прихожу 122 кг, а ухожу — 118 кг. Вес держу в норме. На взвешивании нужно показать 120 кг. От окрошки не наберешь вес, тут одна трава.

Олег Тактаров, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон. Фото Эдуард Корниенко, Известия

— Квас тяжелый же?

— Это самый русский напиток. Лучше кваса нет ничего. Оли Томпсон поставил условие, чтобы я весил не больше 120 кг. Так что приходится держать вес.

— Когда последний раз приходилось подгонять вес?

— Я уже даже не вспомню. Давно. Не люблю я гонять вес, не мое это.

— Сколько максимально килограмм гоняли? Может, на раннем этапе карьере.

— Я отбился на России в категории свыше 115 кг. Я весил 117 килограмм и залез в весовую до 80 кг через две недели.. То есть 37 килограмм за две недели скинул.

— Нормально организм перенес?

— Была слабость. Ну, я бегал, спал в парилке, качался в парилке, боксировал в парилке, пил только воду с лимонным соком, жрал ананасы для похудения. Вес встал, и я просто выгонял воду из организма.

Затем наступила очередь Тактарова и Монсона. Олег Николаевич готовил окрошку, параллельно разговаривая с собравшимися и подтрунивая над Монсоном.

Тактаров: — Джефф, ты готовишь жирную окрошку, как принято в Америке. А я готовлю для русских модельш. Они вот поедят — и становятся красивые, стройные, добрые, отзывчивые. А Джефф сделает окрошку, от которой женщина начнет просить развод. И квартиру в наследство.

Хрюнов: — В Самаре.

Тактаров: — В Самаре, ха-ха-ха.

Монсон: — Я покажу тебе американскую еду.

Олег Тактаров. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Тактаров: — Покажи, покажи мне. Еда не вырастает в кухне, она на поле растет, ее надо собирать. Джефф об этом не знает.

Хрюнов: — Трудиться — очень сложно. Сложнее, чем бой, который будет в пятницу.

Тактаров: — Конечно! Бой-то что? Там «бам» (показывает удар рукой. — Прим. «СЭ») — и лежит. Эх, ребята-ребята, во мне умер повар! Хотя чего? Я же готовлю постоянно. Народ любит, когда я готовлю хаш. Я его два дня варю. Ленивые армяне варят его шесть часов, азербайджанцы говорят, что они готовят его лучше, чем армяне, и варят его восемь часов. А я варю его двое суток. Потом берешь его вот так вот пальцем, обмакиваешь и не можешь разомкнуть.

Журналист: — Тает во рту?

Тактаров: — Он тает на твоих суставах. После этого суставы молодые, двигаешься пластично, как я. А Джефф не ест хаш, поэтому еле-еле двигается.

Хрюнов: — Не живите с нелюбимыми женами!

Тактаров: — Вот у меня нет девушки сейчас, жены тоже, смотри, какой молодой и красивый. Тестостерон на высоком уровне.

Олег Тактаров, Владимир Хрюнов и Джефф Монсон. Фото Эдуард Корниенко, Известия

Журналист: — Но приходится готовить самому...

Тактаров: — Слушайте, они даже яичницу нормально не могут сделать. Они ее пережаривают. А у меня все аль денте.

Журналист: — У вас по рецепту очень крупная картошка.

Тактаров: — Да, чтобы вкусненькая была. Чтобы человек решил — есть ему картошку или нет. А так — попадется маленький кусочек. Картошка — это единственное, что не особо здоровое в окрошке, потому что в картошке крахмал. А крахмал по итогу — жир.

Хрюнов: — Важное заявление: я теперь эксклюзивный промоутер Екатерины Ковалевой и Олега Тактарова.

Тактаров: — Екатерина — она такая девственная... Как тургеневская девочка. Посмотри на нее! Она с мужчинами-то никогда не целовалась.

Хрюнов: — Мы уже подали заявку на Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая девушка-боксер, которая станет в этом году чемпионкой мира.

Тактаров: — А я бы сказал: самая пропорциональная.

Хрюнов: — Не то что мы — пузатенькие.

Тактаров: — Там талия, ноги... Ее можно сделать метр пятьдесят — она будет такой же аппетитной.

Ковалевой окрошка Тактарова понравилась, а Монсона — не очень. «Кать, блювать сюда потом», — пошутил Олег Николаевич, давая Ковалевой тазик, — перед тем как она попробовала кулинарное произведение русского американца.

После этого Тактаров и Монсон поднялись на Парящий мост, где провели битву взглядов. Первый российский чемпион UFC и там задирался к сопернику. Во время стердауна он назвал Монсона «самым главным хвальбуном», поразился , «как можно так хвастаться», а еще заявил, что ему 36 лет. «Ему 52, мне 36. Я всем врал», — сообщил 55-летний Тактаров.