Международная федерация дзюдо считает неоправданными санкции против российских спортсменов

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала неоправданными санкции в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF.

«Спортивные мероприятия и сам спорт способствуют распространению мира и солидарности, глобальное решение о санкциях против российских спортсменов, независимо от высказанных ими мнений, не является оправданным. Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях только увеличит чувство несправедливости, мы не можем обвинять спортсменов в том, что происходит», — говорится в заявлении IJF.