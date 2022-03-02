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Сегодня, 20:11

Международная федерация дзюдо считает неоправданными санкции против российских спортсменов

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала неоправданными санкции в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IJF.

«Спортивные мероприятия и сам спорт способствуют распространению мира и солидарности, глобальное решение о санкциях против российских спортсменов, независимо от высказанных ими мнений, не является оправданным. Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях только увеличит чувство несправедливости, мы не можем обвинять спортсменов в том, что происходит», — говорится в заявлении IJF.

Источник: https://tass.ru/sport/13938223
дзюдо
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