Иван Штырков подписал контракт с RCC

Российский боец Иван Штырков подписал контракт с RCC, сообщает пресс-служба лиги.

До этого Штырков выступал в ACA, где одержал 2 победы в 3 поединках. В субботу 33-летний россиянин должен был провести бой против Леонардо Сильвы, но боец и менеджмент АСА отменили поединок по обоюдному соглашению.

«Я благодарен Майрбеку Хасиеву за возможность стать частью АСА и проявить себя на новом высоком уровне. Здесь произошла перезагрузка моей карьеры. Я надеюсь, что у нас будет еще возможность посотрудничать, но сейчас я нужен дома, в Екатеринбурге», — приводит пресс-служба RCC слова Штыркова.

На счету Штыркова 19 побед, 2 поражения и 1 ничья в профессиональной карьере в ММА.