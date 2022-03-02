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Сегодня, 20:16

Международная федерация дзюдо отменила все турниры в России

Иван Шитик
Корреспондент

Международная федерация дзюдо (IJF) отменила все турниры на территории России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт организации.

До этого IJF отменила только турнир «Большого шлема» в Казани, который должен был пройти 20-22 мая.

В понедельник исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В МОК добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут соревноваться только как нейтральные атлеты.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/dzyudo-1776129998.html
дзюдо
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