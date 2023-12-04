Финиш за 5 секунд от призера Олимпиады, хлесткий хай-кик из России. Топ-10 самых жестких нокаутов недели

Кто и кого избивал за прошедшие семь дней?

Красивых нокаутов не бывает много, но мы собрали только 10 самых крутых. Здесь и удивительный финиш от Армана Царукяна, и красота на турнире ММА Серии, и безумные локти из Таиланда.

Кристиан Перес — Себастьян Пьедрахита

В главном поединке турнира Combate Global американец Кристиан Перес нокаутировал колумбийца Себастьяна Пьедрахиту на 17-й секунде второго раунда. Поединок остановили после того, как Перес уронил соперника левым прямым и добил на канвасе.

Арман Царукян — Бенеил Дариуш

В Техасе Арман Царукян удивил быстрым финишем в бою с Бенеилом Дариушем. На турнире UFC Fight Night Царукян прибил ветерана всего за минуту, бой остановили на 64-й секунде. Арман выбросил правое колено, которое не достигло цели, но соперник открылся и тут же поймал правый джеб, который отправил его в нокдаун. После этого Царукян несколько раз жестко добил Дариуша на земле.

Такеси Инуэ — Таисон Наито

В Токио состоялся турнир Shooto, в рамках которого встретились японцы Такеси Инуэ и Таисон Наито. Бойцы выступили в промежуточном весе (68 кг), а поединок закончился после того, как Инуэ несколько раз четко попал в голову соперника справа.

Сергей Бобрышев — Кассио Де Оливейра

Турнир российского промоушена ММА Серия в Москве подарил много нокаутов — один из самых ярких получился в бою Сергея Бобрышева и Кассио Де Оливейры. Известный по конфликту с Артемом Тарасовым Бобрышев финишировал бразильца в первом раунде благодаря удачно залетевшему апперкоту, после которого Де Оливейра упал без сознания.

Магомед Саидов — Ашраф Башанди

На том же турнире ММА Серии красивый нокаут получился у Магомеда Саидова. Его соперником был египтянин Ашраф Башанди — тот самый, кто победил Артема Вахитова в дебютном поединке по ММА. Тогда Вахитов проиграл техническим нокаутом на 57-й секунде из-за перелома руки после падения. Можно только вообразить, что произошло бы с Башанди, научись Вахитов группироваться при тейкдаунах.

Кике Гонсалес — Эмилио Куэльяр

В Мексике на турнире промоушена Lux местные бойцы Кике Гонсалес и Эмилио Куэльяр провели неожиданно быстрый бой для наилегчайшего дивизиона. Все закончилось в середине первого раунда, когда Гонсалес контратаковал соперника красивым апперкотом — Куэльяр рухнул на канвас будто в замедленном повторе.

Максим Беллами — Павел Миколаюв

Фрик-боец ММА Миколаюв по прозвищу Попек встретился с французским кулачным бойцом Максимом Беллами по правилам бокса на ивенте GROMDA 15 в Польше. Как бы Попек ни бросался на оппонента с размахайками в стиле Дацика, попасть у него не получалось, а вот Беллами свой момент нашел — одного апперкота хватило, чтобы уронить здоровяка.

Бен Койл — Эктор Иглесиас

На турнире ROC 82 в Нью-Джерси американец Бен Койл победил своего соотечественника Эктора Иглесиаса, нокаутировав того в первом раунде. Койл долго выцеливал челюсть соперника и попал правым кроссом. Рефери побежал останавливать поединок, но все же позволил Бену совершить одно добивание, после чего просигнализировал об окончании боя.

Конгторани Сор Соммаи — Парса Аминипур

В Бангкоке на турнире ONE Friday Fights 43 таец Конгторани Соммаи выдал жесткий нокаут локтем в поединке против иранца Парсы Аминипура. Иранский боец инициировал клинч, из которого Соммаи вышел, ударив соперника даже не чистым локтем, а тыльной стороной предплечья. Может показаться, что таким попаданием нельзя нокаутировать наглухо, но Аминипур тут же стек на канвас и еще долго не мог прийти в себя.

Робелис Деспейн — Майлз Бэнкс

На турнире Fury FC кубинец Робелис Деспейн одержал четвертую победу в профессиональной карьере. Все победы Деспейн добыл нокаутом в первом раунде, а в этот раз он справился за 5 секунд. Сразу после нокаута стало известно, что бойца подписали в UFC.

35-летний Деспейн — бронзовый призер Олимпийских игр по тхэквондо. Кубинец выиграл медаль в категории 80+ килограммов, но в ММА выступает в тяжелом дивизионе. Пока он не встречал серьезной оппозиции, суммарный рекорд четырех его соперников составляет лишь 1-0.