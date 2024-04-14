Сергей Торосян: «Царукяну не надо драться с Махачевым»

Бывший тренер Армана Царукяна (22-3) Сергей Торосян не верит, что Царукян сейчас способен победить чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (25-1). Об этом он сказал «СЭ».

— Арман на пресс-конференции после боя сказал, что он знает, как драться с Исламом. Он будет на дистанции с ним работать, боксировать, перебивать ногами, а от борьбы сможет защититься. Согласны ли вы, что он готов такой рисунок навязать Исламу?

— Ну это вот чуть-чуть компрометирующий вопрос с вашей стороны, если честно. Я не согласен. Я отвечу, вопросов нет. Я с ним не согласен. Он должен шуметь для того, чтобы ему дали этот бой, но я считаю, что этот бой ему вообще не нужен. Посмотрев этот бой и как подрался Оливейра с Махачевым, я считаю, что ему не надо драться с Махачевым. Сейчас надо тренироваться для того, чтобы не просто подраться с Махачевым, а для того, чтобы выиграть у Махачева.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.