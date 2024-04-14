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Торосян считает, что Царукян сейчас не готов к бою с Махачевым

Алина Савинова
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Основатель и тренер клуба «Самсон» Сергей Торосян заявил, что Арману Царукяну восьминедельного лагеря будет недостаточно для подготовки к поединку с Исламом Махачевым.

«Царукян сейчас не готов. В таких кондициях у него не получится показать конкурентный бой с Махачевым. Я просто знаю его кондиции, долго курировал этого парня. Я не знаю всех нюансов и не могу судить, но вижу бой Махачева с Оливейрой и Армана. Понимаю, что под Ислама нужно готовиться по-другому. Им лучше знать, в зале АТТ много квалифицированных специалистов. Думаю, они ему помогут и следующая подготовка пройдет на ура», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

13 апреля Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: РБ Спорт
Арман Царукян
Ислам Махачев
ММА
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