Уиттакер раскритиковал MMA-сообщество: «Фанаты могут отвернуться от тебя в одно мгновение»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) рассказал, что прочитал много комментариев в сети с критикой в свой адрес после поражения от Дрикуса дю Плесси (21-2).

«Чем больше у тебя получается, чем больше ты выигрываешь, тем сложнее проигрывать. С MMA-сообществом сложнее. Критика фанатов хуже любого удара, любого пинка. И не поймите меня неправильно, я люблю MMA-сообщество. Они для меня как крылья. Но, приятель, они могут отвернуться от тебя в одно мгновение. В один миг. Знаешь, сколько раз после того, как я проиграл дю Плесси, я читал комментарии вроде: «Роба пора выкинуть, он уже не тот». Понимаете, о чем я? Тот же [Дастин] Порье постоянно нокаутирует оппонентов, но я уверен, что он получал подобные комментарии и в свой адрес», — сказал Уиттакер в эфире The MMA Hour.

Уиттакер проиграл дю Плесси техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.