Камару Усман назвал единственного бойца, достойного подраться с Эдвардсом

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) желает увидеть поединок между чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (22-3) и вторым номером рейтинга Белалом Мухаммадом (23-3).

«Единственный, кто сейчас должен драться за титул, — это Белал Мухаммад. Он уже давно в топ-10 рейтинга дивизиона. Кто еще может бросить вызов чемпиону? Для остальных потребуется время», — сказал Усман в эфире UFC Live.

Мухаммад в прошлом бою одолел Гилберта Бернса (22-6) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Поединок состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.