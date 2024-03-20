Конор ответил, покинет ли он UFC, если не договорится с руководством

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что рассчитывает подраться с Майклом Чендлером (23-8) летом.

«Несколько дней назад мы получили подтверждение, что все идет по плану, — сказал ирландец в интервью ESPN MMA. — И «Мак» вернется в октагон UFC этим летом. Мне нравится Майк... Я собираюсь его прикончить. Если я говорю, я делаю. У меня был тренировочный лагерь в Дубае [несколько месяцев назад], был лагерь в Каннах. Я готовился, а потом вроде как ничего не было. Потом появились другие дела, и я как бы выпал из процесса. Но теперь все в силе. Так что теперь никаких проблем. Теперь я не могу исчезнуть. Подпишем ли мы новый контракт? Уйду ли я? Стану ли я свободным агентом? Я очень люблю UFC. Мое сердце в UFC — мой каталог, моя жизнь. Я люблю всех в этой компании, всех бойцов, все мероприятия, все шоу и карды. Я хочу продолжать в том же духе. Как это будет выглядеть, я понятия не имею».

Ранее Макгрегор критиковал руководство лиги за то, что они не анонсируют ему поединок.