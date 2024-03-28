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28 марта, 19:07

Петр Ян: «Хочу подраться с Верой. У него все пойдет не по плану»

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Российский боец UFC Петр Ян рассказал о желании провести поединок с Марлоном Верой.

«Хочу ли я подраться с Марлоном Верой? Да, как раз к ноябрю буду готов. Конечно соглашусь. Свожу его в школу смешанных единоборств. У Веры все пойдет не по плану. Сто процентов», — приводит слова Яна «КП Спорт».

В своей профессиональной карьере 31-летний Вера провел 31 поединок и одержал 22 победы. В последнем поединке эквадорец проиграл американцу Шону О'Мэлли.

Источник: «КП Спорт»
Марлон Вера
Петр Ян
UFC
ММА
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