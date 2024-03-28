Петр Ян объяснил, при каких условиях подрался бы с Алджамейном Стерлингом за кулисами

Российский боец UFC Петр Ян рассказал о том, что мог продолжить бой с Алджамейном Стерлингом. Алджамейном

«За кулисами все эмоционально. Бой только закончился. Хватает одного слова, чтобы продолжился бой. И это может произойти с любым соперником, необязательно только со Стерлингом. Одно слово — и все случится в моменте», — приводит слова Яна «КП Спорт».

Бой Яна и Стерлинга прошел 9 апреля 2022 года. Тогда россиян раздельным решением судей уступил американцу в 5 раундах.