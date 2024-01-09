Нейт Диас и Хорхе Масвидаль могут провести реванш по правилам бокса в марте

Экс-бойцы UFC Нейт Диас (21-13) и Хорхе Масвидаль (35-17) подерутся по правилам бокса в марте, утверждает издание Happy Punch.

При этом UFC якобы дала зеленый свет этому поединку, так как Масвидаль до сих пор на контракте с лигой.

Диас и Масвидаль дрались в 2019 году на UFC 244 за титул BMF. В том поединке Масвидаль победил техническим нокаутом — врач не позволил Диасу выйти на третий раунд. Бой состоялся на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.