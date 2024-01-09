Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 00:49

Вартанян: «Царукян неудобен для Оливейры»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Боец ММА Эдуард Вартанян оценил шансы в поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

«Думаю, соотношении в этом поединке 60 на 40 в пользу Царукяна. Он провел хороший лагерь, находится в хорошей форме и неудобен для Оливейры. Арман оказывает давление, точно бьет. Чарльз хорош в разменах, а Царукян бьет осторожно и способен контратаковать. Как раз последний бой с Дариушем это прекрасно показал», — приводит слова Вартаняна «РБ Спорт».

Бой между Царукяном и Оливейрой пройдет14 апреля на UFC 300. На счету Царукяна 21 победа и три поражения. У Оливейры 34 победы и девять поражений.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-vartanyan-tsarukyan-neudoben-dlya-olivejry/
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
Эдуард Вартанян
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Портал Chess.com заблокировал российского шахматиста Хисматуллина по политическим причинам
Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр умер в 78 лет
В правительстве Швеции призвали граждан быть готовыми к войне
Автосервисы перечислили главные проблемы китайских машин в морозы
Момент массового ДТП на трассе М-11 попал на камеру регистратора
Появилось видео с моментом ДТП с участием 50 машин под Великим Новгородом
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Торосян рассказал, за счет чего Царукян может победить Оливейру

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости