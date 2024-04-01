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Камил Гаджиев: «У Павловича больше шансов стать чемпионом UFC, чем у Волкова»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал поединок между двумя российскими тяжеловесами в UFC — Сергеем Павловичем (18-2) и Александром Волковым (37-10).

«Вообще, интересно, когда Серега Павлович набирал ход в AMC Fight Nights и стал чемпионом, Саня Волков был уже в ростере UFC. И тогда кто-то говорил, а вот если бы Волков подрался с Павловичем. И меня тоже попросили оценить шансы в их бою. К счастью, я не успел этого сделать. На следующий же день сказали, что этого не будет. Я был удивлен, потому что мне казалось, что Серега Павлович в последнее время тренировался в «Стреле». И если он тренировался в «Стреле» у Тараса Кияшко, то как они могут драться, учитывая, что они в одном зале тренируются.

Для Волкова и для Павловича это бой за пребывание в верхних рядах рейтинга. То есть если они побеждают, они стабильно находятся в топ-5, потому что в тяжах в принципе не так много людей. У кого больше шансов стать чемпионом? Давайте проанализируем. Я думаю, что у Павловича. По возрасту они плюс-минус, оба не возрастные, оба будут драться еще долго, но кажется, что как будто бы у Павловича есть какое-то орудие, а это его тяжелые руки, которые все-таки позволяют считать его очень опасным. Саня как будто чуть более универсальный стал, здорово освоил джиу-джитсу, но не такой опасный».

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой состоится в со-главном событии вечера.

Александр Волков (единоборства)
Камил Гаджиев
Сергей Павлович
UFC
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