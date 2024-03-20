Гончаров заявил, что за Александром Емельяненко тянется шлейф фрика

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров заявил, что не собирается смотреть бой Александра Емельяненко с Вячеславом Дациком, потому что заранее знает результат встречи.

«Ты себя позоришь и опускаешь так, что уже не подняться и не отмыться никогда. После этого в моих глазах бои такого человека становятся фриковыми. Его побили блогеры в постановочных боях, и он еще выходит драться с Дациком, который побьет его еще раз. Выходит на него ради денег. Я сказал правду. По факту это фрик-бой, и Дацик его побьет. Или мне это назвать самым громким событием в мире единоборств? Пусть старина Александр не обижается», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко и Дацик возглавят турнир Ural FC 7, который состоится 12 апреля в Москве.

В их первом поединке победу нокаутом одержал Дацик.