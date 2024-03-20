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20 марта, 22:47

Железняова призналась, что за бой на турнире UFC on ESPN 53 получит самые большие деньги в карьере

Виктория Кравченко
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова призналась, что за предстоящий бой получит самые большие деньги в карьере.

«Я знала гонорары UFC. Ares меня тоже гонорарами не обижал. Не могу сказать, что получу сильно фантастические деньги. Это самые большие деньги в моей карьере. В Ares одна сумма за выход, вторая за досрочную победу. Я выиграла досрочно последний бой. У меня вычли 20 процентов, потому что я не сделала вес. В итоге получила 16 тысяч евро. В UFC будет больше, что не может не радовать», — цитирует Железнякову MMA.Metaratings.ru.

23 марта на турнире UFC on ESPN 53 в сильнейшем промоушене мира Дарья Железнякова дебютирует.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/zheleznyakova-rasskazala-o-gonorare-v-ufc-samye-bolshie-dengi-v-moei-karere-345532/
Дарья Железнякова
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