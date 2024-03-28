Гончаров: «В поединке Волкова и Павловича победит тот, кто больше хочет стать чемпионом UFC»

Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров не смог определить фаворита в поединке Александра Волкова и Сергея Павловича.

«Победит тот, кто будет лучше готов на данный период времени физически и ментально. У Сергея боксерский стиль, хорошие удары и нокаутирующая мощь. У Александра стиль разнообразнее. Он может побороться. У него хорошее джиу-джитсу. Были победы сабмишенами. Хорошие удары ногами. Отлично чувствует дистанцию. Шансы будут равны, поэтому победит тот, кто лучше готов, кто больше хочет победить и стать чемпионом UFC в своей голове. Максимально сложный бой для обоих бойцов. Для меня, как для фаната боев, это крутое противостояние, которое я с удовольствием посмотрю», — приводит слова Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Волковым и Павловичем состоится 22 июня в рамках турнира UFC Saudi Arabia.