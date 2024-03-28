Минаков: «В бою с Волковым отдаю предпочтение Павловичу. У него разнообразная ударная техника»

Российский боец ММА Виталий Минаков в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о поединке между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«На самом деле, в этом поединке нет прямо явного фаворита. Потому что у каждого из бойцов есть свои сильные стороны, которых нет у другого. Но я все равно предпочтение отдаю Павловичу. Потому что у него есть довольно разнообразная ударная техника, выносливость и мощь. Что касается Волкова, то он более опытный. При правильном плане на бой Александр сможет переиграть Сергея. Главное, чтобы он был максимально сконцентрирован и подготовлен. При таком раскладе у него будет шанс», — сказал Минаков «СЭ».

Минаков также предположил, чего стоит опасаться соперникам.

«Павлович бьет сильные боковые, которые Александр пропускает. Сергей тот боец, чьи удары пропускать нельзя. У него они очень мощные. За счет этих ударов он сможет выиграть. При этом у Волкова опасный фронт-кик, он очень жесткий и быстрый. Если Александр будет держать противника на дистанции, то этот удар может ощутимо помочь», — добавил Минаков.

Павлович проведет поединок против Волкова 22 июня в турнире UFC Saudi Arabia. В активе Павловича 18 побед и 2 поражения. В ноябре 2023 года на UFC 295 Павлович уступил Тому Аспиналлу нокаутом в первом раунде.

Александр Абустин