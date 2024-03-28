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28 марта, 14:29

Тренер Волкова: «Мы ничего не знали про бой с Павловичем»

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Александр Волков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер Александра Волкова Тарас Кияшко заявил, что анонс поединка с Сергеем Павловичем стал неожиданностью для бойца.

«Мы очень удивлены этой новостью. Саша узнал об этом ночью, я — утром. Это стало для нам сюрпризом. Мы говорили, что готовы принять любой бой, но в случае с Павловичем мы готовы драться за пояс. Наши менеджеры сейчас разбираются в ситуации», — приводит слова Кияшко MMA.Metaratings.

28 марта стало известно, что Волков и Павлович проведут бой 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок состоится в соглавном событии вечера. Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

В своей профессиональной карьере 35-летний Волков провел 47 боев и одержал 37 побед. У 31-летнего Павловича 20 поединков и 18 побед.

Источник: MMA.Metaratings
Александр Волков
Дана Уайт
Сергей Павлович
UFC
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