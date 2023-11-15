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Сегодня, 13:33

Дана Уайт рассказал, как послал спонсора, который попросил его удалить пост о Трампе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дана Уайт.
Фото Global Look Press

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как его пытались заставить удалить пост в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа.

«Я опубликовал видео в поддержку Трампа на своей личной страничке в соцсетях. И мне такой звонит один из наших крупнейших спонсоров и говорит: «Убери это». Знаешь, что я ему ответил? «Пошел ты к черту!» Ты голосуй, за кого хочешь. А я буду голосовать, за кого я хочу. Вот так это работает», — сказал Уайт в подкасте на YouTube-канале Тео Вона.

В сентябре стало известно, что промоушен UFC, принадлежащий компании Endeavor Group Holdings, и компания WWE официально объединились в новую публичную компанию TKO, а Уайт, занимавший должность президента UFC, назначен генеральным директором промоушена.

Дональд Трамп — 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.

Дана Уайт
Дональд Трамп
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