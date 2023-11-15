Боец MMA Багов — о Чимаеве: «Хамзат заберет пояс у Шона Стрикленда»

Бывший чемпион ACB в легком весе Али Багов поделился мнением о перспективах бойца UFC Хамзата Чимаева.

«Выступление Чимаева на UFC 294 было мощным. Ему дали непростого соперника, чемпиона. Камару Усман — один из самых мощных в UFC. Я думаю, Хамзат заберет пояс у Шона Стрикленда. Чимаев очень чувствительный, хорошо чувствует себя и в грэпплинге, и в борьбе. Но, я думаю, с борьбой у него дела обстоят лучше. В Таиланде он вообще не уставал, пахал постоянно. Чимаев любит тренироваться, так, как он, никто не работал. В семь утра уже бегал, в 11 часов был на тренировках, вечером тоже», — цитирует Багова ММА.Metaratings.ru.

В турнире UFC 294 Чимаев провел поединок против экс-чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана. По итогам 3-раундового боя победу большинством судейских голосов одержал Чимаев.

На профессиональном ринге ММА 29-летний Чимаев одержал 13 побед (из них 5 — нокаутом) в 13 поединках.

32-летний Шон Стрикленд — действующий чемпион UFC в среднем весе.