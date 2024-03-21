Пронин: «Яна, скорее всего, мы не скоро увидим. Травма очень плохая»

Российский боец Артур Пронин считает, что экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян может завершить карьеру из-за травмы.

«Петра Яна, скорее всего, мы не скоро увидим. Травма очень плохая. На тот уровень, на котором он выступал, он быстро точно не вернётся. Я боюсь, как бы он вообще карьеру не закончил. А если и вернется после операции, то на пик не выйдет. К сожалению, Пётр уже чемпионом никогда не станет. Но я в любом случае за Петю. Я всегда за то, чтобы от России были кандидаты на чемпионские пояса UFC», — цитирует Legalbet Пронина.

Последний поединок 31-летний Ян провел 9 марта на турнире UFC 299, победив судейским решением китайца Сонг Ядонга.