Железнякова: «Я не машина для убийства»

Российский боец UFC Дарья Железнякова рассказала о работе под руководством Геннадия Машьянова, который тренирует Дмитрия Бивола.

«Я стабильно приходила к нему раз в год после того, как перестала у него тренироваться. Мы расстались мягко. Было очевидно, что он занимается Дмитрием Биволом. Все правильно. Мне нужно немножко сменить векторы. Только в последний год мы перестали с ним общаться тепло, но я всегда вспоминаю Геннадия Юрьевича в своем сердце. Часто вспоминаю. Я не машина для убийства. Мне важно иметь рядом человека, который в меня верит. Геннадий Юрьевич действительно думал мной заниматься в момент, когда Дима начинал свою карьеру.

Карьера Бивола пошла в гору, он переключился на него. Была ситуация, когда Машьянов говорил, что, скорее всего, поедет со мной на чемпионат России, но в последний момент извинялся, что не получится. На чемпионате России меня всегда кидали на очень серьезных соперниц в первых же боях, и поединки были спорными, что многие говорили — там выиграла я. Может быть, все было бы по-другому, будь рядом Геннадий Юрьевич, но это только рассуждения из разряда «может быть», — цитирует MMA.Metaratings.ru Железнякову.

Ранее Геннадий Машьянов рассказал о своей работе с Дарьей Железняковой, отметив, что в спортсменки есть характер, и то, что она могла бы достичь больших успехов в боксе, если бы сам Машьянов сопровождал ее на чемпионат России.