Полный декласс. Махачев забил Грина в первом раунде; это его 10-я победа в UFC подряд

Ислам великолепно выступил на турнире UFC Fight Night 202.

Ислам Махачев, Россия, 30 лет. Статистика в ММА: 22 победы, 1 поражение.



Бобби Грин, США, 35 лет. Статистика в ММА: 29 побед, 13 поражений, 1 ничья.



Соперником Ислама Махачева должен был стать Бенеил Дариуш, набравший мощный ход — семь побед подряд. Дариуш — универсальный боец, который представляет угрозу для любого бойца в легком дивизионе UFC. Но Бенеил получил травму и снялся с боя. В UFC срочно принялись искать ему замену.

Было сделано предложение Арману Царукяну, который уже бился с Махачевым в апреле 2019-го (проиграл единогласным решением судей). Однако Арман отказался, сославшись на то, что к такому важному поединку ему нужно много времени на подготовку. Зато согласился Бобби Грин, 12 февраля победивший крепкого Насрата Хакпараста (единогласное решение судей). Но согласился с условием: поединок пройдет в промежуточном весе — до 160 фунтов (лимит легкого веса — 155 фунтов). Для Махачева это пошло скорее в плюс, чем в минус — весогонка получилась не такой жесткой, как обычно.

Грин выступает в UFC с 2013 года. Сейчас ему 35. Рекорд в UFC — 10-7-1. Самая значимая победа — пожалуй, над Элом Яквинтой в ноябре 2021-го (ТКО, 1-й раунд). Также важно отметить: в августе 2021-го Грин дал равный бой Рафаэлю Физиеву (проиграл раздельным решением судей). В топ-15 американец не входит. В общем, Махачев был явным фаворитом.

Перед боем соперники не пожали друг другу руки. Возможно, это связано с тем, что они сцепились на дуэли взглядов, во время которой Грин обозвал Махачева сучкой. Начался же поединок с хай-кика Ислама. Затем Бобби чуть удлиннил дистанцию между ними — очевидно, опасаюсь перевода вниз. Когда Махачев все же прошел ему в ноги и прижал к сетке, Грин отчаянно сопротивлялся, но в результате все же был переведен вниз. Российский боец занял доминирующую позицию, а вскоре залез в фулл-маунт и начал забивать противника. В итоге рефери справедливо остановил поединок. До конца раунда оставалась 1 минута и 37 секунд.

В углу у Ислама был Хабиб Нурмагомедов. Когда Махачев оказался в фулл-маунте, он дал ему такую подсказку: «Не заходи никуда! Бить надо! Позицию держишь и бьешь! Минута пятьдесят еще, никуда не заходишь! Подыши вот так, подыши, подыши [когда наносишь удары]».

Теперь Ислам намерен биться за титул. Сейчас чемпион UFC в легком весе — Чарльз Оливейра, он будет защищать пояс в бою с Джастином Гэтжи 7 мая.

«Я очень счастлив, я очень усердно тренировался к этому бою, ждал Бенеила, — сказал Махачев после победы над Грином. — Надеюсь, он быстро залечится и мы еще подеремся. Что дальше? Только титульный бой. Устал от всего другого. Я здесь, скажите мне, когда, где, и я готов. Я заберу пояс и буду ждать Бенила».

Махачев стал 13-м бойцом в истории UFC, который смог одержать 10 побед в промоушене подряд. И этом его четвертая досрочная победа кряду. И последнее: с Грином они после боя обнялись.