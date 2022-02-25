Слезы Ковингтона, каменное тело Ромеро и роман с кореянкой. Хорхе Масвидаль пообщался с болельщиками

Куча интересного.

5 марта Хорхе Масвидаль подерется с Колби Ковингтоном на UFC 272 в одном из самых ожидаемых поединков года. Бывшие лучшие друзья последние два года обливаются грязью и угрожают друг другу, и теперь, наконец, разделят клетку.

За пару недель до боя кубинец выделил час эфира на портале Rumble, чтобы ответить на вопросы болельщиков. Мы собрали лучшие ответы в один материал.

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О том, считает ли Камару Усмана допингистом и каким видит его бой против Леона Эдвардса

«Это вопрос к USADA, а не ко мне. Если я буду думать о том, что человек, который нокаутировал меня, сидит на чем-то — я б*** свихнусь. Я хочу думать, что все в этом спорте чистые. Поэтому адресуйте вопрос USADA.

Есть ли у Леона шанс против Усмана? Если Усман будет драться, как в последних боях — так мешать борьбу с ударкой, то, думаю, он ТКОшнет Леона. У Усмана откуда ни возьмись прорезалась ударка, он может вырубать людей теперь. Думаю, Леон устанет и в поздних раундах Усман начнет доводить мощные удары. Усман мне напоминает Хендрикса. Тот всех борол, а потом начал нокаутировать, вырубил 6-7 ребят".

О самом переоцененном бойце UFC и лучшем интервьюере

«Не знаю [кто самый переоцененный]... По UFC ездят десятки поездов хайпа. Это вам лучше знать. Но вот вам задачка, попробуйте решить — был один поезд хайпа, который благодаря мне стал знаменитым. О ком речь?

Лучший интервьюер? Мне нравится Ариэль Хельвани. Много ребят делают хорошую работу".

О слезах и истериках Колби Ковингтона и том, пожмет ли ему руку после боя

Вопрос болельщика: «Расскажи нам историю о чувствительности Колби»

Хорхе Масвидаль: «Как насчет того, что он читал комменты, и это доводило его до слез? Мне приходилось вести с ним разговоры: «Бро, как ты можешь реагировать на людей, которых ты н**** не знаешь?». Я помню его первые интервью. Милый парень, который борет соперников: «Для меня главное победы», а в комментах его поливают дерьмом: «Одеяло, скучная херня» и так далее. Я был его ментором: «Слова — хорошие или плохие — не должны так на тебя влиять».

Это, кстати, всем совет — если вас похвалили, и вы от этого впали в сильные эмоции: «Вау, меня любят», то потом вы дадите точно такую же силу влияния плохим отзывам. Мой день комменты не могут сделать или испортить, а он просто плыл от них. Я говорил с ним: «Не плачь, это пишет непонятно кто». Поэтому часто после боев он закрывает комментарии к своим постам, он не выносит критику. Он херовый игрок в покер, не может быть невозмутимым. Поэтому носит в помещении темные очки, его лицо дергается, эмоции лезут, он выдает себя. Это отвратительно. Гребаный очкун".

Вопрос болельщика: «Пожмешь ли ты руку Колби после боя?»

Хорхе Масвидаль: «Нет»

О силе Йоэля Ромеро, Байдене и том, был ли у него роман с кореянкой

Вопрос болельщика: «Если Джо Байден позвонит вам после победы над Колби, возьмете ли вы трубку? (Масвидаль поддерживает Трампа и часто критикует Байдена — прим.)»

Хорхе Масвидаль: «Да, почему нет? Будет разговор, я буду задавать ему вопросы, чтобы получить ответы. Все, как у цивилизованных людей»

Вопрос болельщика: «Насколько силен Ромеро?»

Хорхе Масвидаль: «Господи... Он продукт лабораторного эксперимента на Кубе. Я боролся с чемпионами мира по борьбе, олимпийскими чемпионами, дрался с тайцами, с кем угодно — но такого, как он, больше не видел. Он просто другой. Бороться с ним — это как бороться с холодильником. В какой бы боевой контакт ты ни вступал с ним — он везде плотный и непрошибаемый, как стена. Б***, вот обычно, когда я дерусь или иду кость в кость с ребятами из моего дивизиона или даже выше — я чувствую себя нормально. Например, когда мы бьем лоукик кость в кость. Я после такого хожу и не парюсь. Соперник может и запариться, взять паузу. Но мне нормально, терпимо. Но с Ромеро... Он б**** каменный, металлический. И есть такой момент, что когда Ромеро постарел — мы не могли видеть от него такого проявления силы, потому что он начал быстро уставать. Он уже ничего не мог делать во всю силу, потому что экономил энергию. Ни захваты, ни удары. Если бы он пришел в ММА в 25 лет, ох б****. Он был бы чемпионом в нескольких весах».

Вопрос болельщика: «Хорхе, был ли у тебя когда-нибудь роман с кореянкой?»

Хорхе Масвидаль: «Нет... С кореянкой не было. Но я тусил с корейцами, ужинал как-то».

О том, какой спорт выбрал бы в качестве базы для ММА, если бы мог вернуться в детство

«Конечно, борьбу. Я изучаю других чемпионов и размышляю — что бы позволило мне делать в бою то, что я люблю больше всего — ударку? И ответ ясен — борьба. Чтобы быть классным ударником в ММА, ты должен быть сильным борцом. Борьба сделала бы мою ударку свободнее, креативнее и непредсказуемее. Я бы уже не боялся, что меня переведут.

И сейчас, в принципе, я очень много работаю над борьбой, работаю с колледж-борцами, но это все-таки не то... Я хотел бы начать заниматься борьбой в 6-7 лет и в стране, где оценки не имеют значения и тебе не могут запретить ходить на борьбу из-за плохой успеваемости. Борьба круто бы усилила мою ударку. И я бы использовал борьбу не только защитную, но и атакующую".