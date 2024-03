Чемпион ONE Малыхин: «Моя бабушка не сдаст допинг-тест»

Чемпион ONE Анатолий Малыхин рассказал, каким образом осуществляется допинг-контроль в азиатском промоушене.

«В ONE допинг-контроль, как и везде. Единственное отличие от USADA, они не приезжают домой. После турниров выборочно берут пробы у трех-четырех бойцов. Уходишь сдаешь тест, а затем приходит бумага, что ты чист или не чист со сроком отстранения. Просто в ONE это не афишируется. Бойцов дисквалифицируют, но без огласки. Думаю, что многие лиги стали так делать. В Bellator, PFL и ONE допинг-контроль одинаковый. Выборочный после боя. До боя домой не приезжают. Вот все отличие от UFC. И кровь не берут», — цитирует Малыхина MMA.Metaratings.ru.

Также он высказался о милдронате, который внесен в список запрещенных препаратов.

«Объявляют его как космическую химию, а моя бабушка пьет по шесть таблеток. Она бы допинг-тест не сдала. Но она точно пять раундов в клетке не отстоит», — добавил спортсмен.

1 марта на турнире ONE 166 Малыхин победил Ренье де Риддера техническим нокаутом в третьем раунде. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения.