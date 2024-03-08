Малыхин выразил заинтересованность стать чемпионом ONE в весе до 84 кг

Чемпион ONE Championship Анатолий Малыхин заявил, что раздумывает о переходе в весовую категорию до 84 кг.

1 марта 36-летний спортсмен победил представителя Нидерландов Ренье де Риддера техническим нокаутом и завоевал пояс в среднем весе.

«Для меня и моей семьи это большое событие. Мы знаем, какой был проделан путь. В меня никто не верил. Был в нехороших местах, но никогда не падал духом. Но поправлю: я чемпион в трех весовых категориях в ONE. Здесь есть 93 кг, 102 кг и до 120 кг. Я не стал чемпионом в 84 кг. Эта информация, чтобы люди разбирались.

С помощью тренировок и диеты я легко сделал 93 кг. 84 кг не проблема. У меня закралось небольшое зернышко в голове: «Не замахнуться ли?» Кушать тоже охота. Это самое сложное для меня. Я с детства люблю поесть», — приводит слова Малыхина MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере Малыхин принял участие в 14 поединках, не потерпев ни одного поражения.