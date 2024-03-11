Камил Гаджиев ответил Малыхину: «У меня смущение вызывает его уровень оппозиции»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что уважает тройного чемпиона ONE Championship Анатолия Малыхина (14-0), но усомнился в уровне его оппозиции.

«Лично про Толю Малыхина, и он это знает, ничего плохого сказано не было. Я его как бойца, как мужика очень высоко оцениваю. Я считаю, что он один из тех, кто сейчас мог бы, например, с [Томом] Аспиналлом или Джоном Джонсом конкурировать. Это по факту так. У меня смущение вызывает лишь его три пояса ONE, точнее, уровень оппозиции. Но вот хоть убей, я не назову имена тех, с кем Толя дрался. Да, я не фанат ONE. Организация классная, но я за ней не слежу. Кто-то следит и назовет имена троих [соперников Малыхина]. Но это только кто-то. Абсолютная масса людей просто знает, что Толя стал тройным чемпионом. Уникальные ли это достижения? Безусловно, да. Войдут ли они в историю? Безусловно, нет. Вот и все. История — это то, что мы вспоминаем через 15 лет. Поэтому я считаю, что вот эти три пояса можно променять на один пояс UFC. Вот это было бы по-настоящему круто», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.