Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА
One FC

11 марта, 14:11

Камил Гаджиев ответил Малыхину: «У меня смущение вызывает его уровень оппозиции»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что уважает тройного чемпиона ONE Championship Анатолия Малыхина (14-0), но усомнился в уровне его оппозиции.

«Лично про Толю Малыхина, и он это знает, ничего плохого сказано не было. Я его как бойца, как мужика очень высоко оцениваю. Я считаю, что он один из тех, кто сейчас мог бы, например, с [Томом] Аспиналлом или Джоном Джонсом конкурировать. Это по факту так. У меня смущение вызывает лишь его три пояса ONE, точнее, уровень оппозиции. Но вот хоть убей, я не назову имена тех, с кем Толя дрался. Да, я не фанат ONE. Организация классная, но я за ней не слежу. Кто-то следит и назовет имена троих [соперников Малыхина]. Но это только кто-то. Абсолютная масса людей просто знает, что Толя стал тройным чемпионом. Уникальные ли это достижения? Безусловно, да. Войдут ли они в историю? Безусловно, нет. Вот и все. История — это то, что мы вспоминаем через 15 лет. Поэтому я считаю, что вот эти три пояса можно променять на один пояс UFC. Вот это было бы по-настоящему круто», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Малыхин победил Ренье де Риддера (16-2) 1 марта на One 166 в Лусаиле, Катаре, и стал тройным чемпионом лиги.

Анатолий Малыхин
Гаджи Гаджиев
6
1
One FC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион ONE Малыхин: «Моя бабушка не сдаст допинг-тест»

Малыхин о Двалишвили: «Я ему написал, он прочитал и загасился»
Новости
RSS RSS
Все новости