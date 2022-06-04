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Сегодня, 16:31

Завуров рассказал о планах организовать бой Шлеменко — Ломбард

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Шлеменко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент лиги Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о планах организовать бой-реванш между россиянином Александром Шлеменко и кубинцем Гектором Ломбардом.

«Про Шлеменко же Хабиб сказал, что ему интересно [организовать ему бой против Ломбарда], но, к сожалению, этот бой [Ломбарда против Тиаго Силвы] был признан несостоявшимся, — сказал Завуров «СЭ». — Я думаю, что можно без проблем организовать бой Шлеменко — Ломбард на одном из российских или американских турниров».

«Мы же знаем, что у Шлеменко впереди бой (против Магомеда Исмаилова — Прим. «СЭ»), поэтому надо подождать чуть-чуть».

«Да, есть определенная история у Шлеменко с Фаридуном Одиловым, но здесь ничего определённого не можем сказать. Все меняется по ходу».

В их первом поединке, который состоялся на турнире Bellator в октябре 2010 в США, победу единогласным решением судей одержал Ломбард.

Действующим чемпионом лиги Eagle FC в среднем весе является представитель Таджикистана Фаридун Одилов. Ранее Шлеменко должен был провести бой за титул с Одиловым, но поединок сорвался из-за травмы россиянина.

Александр Шлеменко
ММА
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