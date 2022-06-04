В ночь на 5 июня в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Вегас 56, где в главном бою турнира подерется российский тяжеловес Александр Волков и суринамец Жаирзиньо Розенструйк. Их поединок начнется примерно в 01.00 по московскому времени.

Видеотрансляция боя Александр Волков — Жаирзиньо Розенструйк пройдет на matchtv.ru. Она начнется в 23.00 (4 июня). Следить за поединками также можно будет на сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию UFC Вегас 56.

У 33-летнего Волкова в ММА — 34 победы и 10 поражений. В своем последнем поединке 20 марта россиянин проиграл сабмишном в первом раунде британцу Тому Аспиналлу.

На счету 34-летнего Розенструйка 12 побед и три поражения. 25 сентября 2021 года суринамец уступил единогласным решением судей американцу Кертису Блейдсу на турнире UFC 266.