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Сегодня, 16:03

В лиге Хабиба объяснили, почему перестали проводить турниры в России

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Президент лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров объяснил, почему промоушен перестал проводить турниры в России.

«Мы тоже начнем проводить [турниры]. У нас были иностранные партнеры, были партнеры с Узбекистана, Казахстана. В связи с тем, что у нас в основном иностранные партнёры, тяжелее всего стало нам. Обороты сбавили все [лиги], но мы тоже потихоньку привыкнем к этому, привлечём наших российских партнёров, поэтому мы начнём проводить турниры. Сейчас чуть-чуть собрались, и тем более такой момент, что наш тренер Абдулманап [Нурмагомедов] хотел провести турнир — Кубок Каспия. Думаю, что три-четыре турнира, и мы это доведем до конца», — сказал Завуров в интервью «СЭ».

Последний турнир EFC на территории России состоялся 10 декабря в Москве. В главном событии турнира EFC 43 чемпион легкого веса Мехди Дакаев досрочно выиграл у Маккашарипа Зайнукова.

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