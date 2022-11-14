Юсуф Раисов рассказал, когда и где проведет следующий бой

Топовый легковес ACA Юсуф Раисов (19-3) признался, что его следующий бой должен состояться в феврале 2023-го в Грозном.

«Когда я думаю вернуться? Я знаю, что в феврале будет турнир в Грозном, — сказал Раисов в интервью Асланбеку Бадаеву. — Я думаю, что я выступлю в феврале. Февраль-март в любом случае. Я хочу выступить дома в феврале против хорошего оппонента. Единственное, есть ребята, с которыми я не хочу встречаться, но они не в топе, а так вообще без разницы. Я готов».

Раисов прошлый бой проиграл Эдуарду Вартаняну (24-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 ноября на ACA 147 в Москве.