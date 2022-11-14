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Сегодня, 15:48

Юсуф Раисов допустил, что проведет реванш с Вартаняном

Давид Хачатрян
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Топовый легковес ACA Юсуф Раисов (19-3) заявил, что он намерен провести матч-реванш с Эдуардом Вартаняном (24-4), потому что в их противостоянии осталась недосказанность.

«Посмотрим. Возможно, будет схватка. Я надеюсь, мы встретимся по ММА, потому что есть недосказанность для меня, — сказал Раисов в интервью Асланбеку Бадаеву. — И то, что Эдик хотел, чтобы в моей графе было no contest, а не поражение... я понимаю его благородство, но для меня это смешно, потому что какая разница, что там будет? Де-юре Эдик выиграл. Была остановка вследствие его удара локтем».

Раисов проиграл Вартаняну техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 4 ноября на ACA 147 в Москве.

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