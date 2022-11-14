Глава лиги «Наше дело» Арутюнян анонсировал стадионный турнир

Глава лиги смешанных единоборств «Наше дело» Артур Арутюнян рассказал, когда промоушен организует стадионный турнир.

«10 декабря у нас пройдет грандиозный турнир со зрителями. Скоро мы сделаем полноценный анонс, так что следите за выпусками «Нашего Дела», — приводит слова Арутюняна «КП Спорт».

Промоутер не стал разглашать состав участников турнира. Но заверил, что масштаб бойцов будет сопоставим с самим Александром Емельяненко.

«Если Александр Емельяненко суперзвезда, то 10 декабря будьте готовы взглянуть на Млечный Путь из звезд», — отметил Арутюнян.

Ранее глава лиги анонсировал бой Вяечлава Дацика против Ильяса Якубова.