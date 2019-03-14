Вартанян проведет показательную тренировку перед премьерой фильма о Макгрегоре

Экс-чемпион ACB в легком весе Эдуард Вартанян 17 марта проведет показательную тренировку перед официальной премьерой фильма "Конор Макгрегор: Печально Известный", которая состоится в киноцентре "Октябрь".

Документальный фильм режиссера Резина Фитцджеральда об ирландском бойце выходит в России на широкие экраны в рамках Фестиваля Ирландского кино накануне Дня Святого Патрика. Во время тренировки Вартанян продемонстрирует свою форму в скоростной работе на лапах, покажет несколько коронных связок ударов руками и ногами.

Напомним, что российскому легковесу предстоит поединок с американцем Джошуа Авелесом. Бой пройдет 27 апреля в Москве на площадке ЦСКА Арена.