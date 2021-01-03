Тренер Емельяненко рассказал, какой совет Хабиб дал Федору в его самом кровавом бою

Бывший тренер Федора Емельяненко — Александр Мичков — рассказал в интервью «СЭ», какой совет его подопечному дал Хабиб Нурмагомедов во время боя с бразильцем Фабио Мальдонадо.

Поединок состоялся в июне 2016 года. В первом раунде Емельяненко едва не был нокаутирован, но выстоял, забрал второй и третий раунды и в итоге победил раздельным решением судей.

— В 2016 году был драматичный бой с Мальдонадо. Перед третьим раундом Хабиб подбежал к клетке и стал что-то подсказывать Федору. Что он ему говорил?

— В принципе, то же самое, что и мы. Я только что сказал Феде установку, а Хабиб подбежал и проговорил практически слово в слово.

— Что вы сказали Федору?

— Там всем было очевидно, что не надо рубиться. Нужно обыграть соперника на дистанции, Федор был быстрее, не нужно рубиться. Я повторил это несколько раз, Хабиб сказал то же самое. (Илья Андреев)

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