Стивен Томпсон: «Адесанья победит Веттори. Он стал более комплексным ударником и добавил в борьбе»

Четвертый номер полусреднего веса UFC и бывший претендент на пояс Стивен Томпсон разобрал предстоящий поединок за титул в среднем весе между Израэлем Адесаньей и Марвином Веттори.

«В первом бою Адесанья бросал какие-то комбо, но в основном это были двойки или короткие серии. Он не связывал удары так, как он делает сегодня. Сегодня его комбинации гораздо длиннее, и то, как он связывал удары с Уиттакером и Костой — это уже другой уровень. Я думаю, тут дело в уверенности в себе. Адесанья сильнее верит в свою ударку и связывает больше ударов. В первом же бою он бросал почти одни двойки. Сейчас он бросает больше, и это то, что ему нужно в этом бою. Он также cможет заходить на среднюю дистанцию, где будет чувствовать себя уверенно за счет уклонов головы и доводить эти страшные контратаки. Далее — Веттори не меняет стойки, поэтому Адесанье нужно делать сильный упор на лоукики. У него есть 5 раундов, а в первом бою передняя нога Веттори уже была сильна отбита после первых двух раундов.

В чем прибавил Веттори с первого боя? Тогда он быстро устал, но сегодня его кардио безупречно. В прошлый раз он был слишком агрессивным. Если он будет драться так же напористо, то будет наскакивать на облик-кики, правый прямой и левый хук. Да, ему нужно будет давить, но с очень четким контролем агрессии. Что касается тейкдаунов, то в первом бою Марвин не использовал ситуации, где Иззи отгибался спиной назад после ударов и оставлял незащищенными бедра. Там много было случаев, когда Марвин бил хуки, Иззи отклонялся, отдавал бедра, но Веттори этим не пользовался. Вместо этого он постоянно хотел перевести его внутренним зацепом. Я думаю, именно проход в две ноги через ложные удары для него будет работать лучше всего.

Также Марвин не использовал финты в первом бою, он сразу замахивался в удары. Сейчас ему будет нужно много финтить, раздергивать Иззи, чтобы он уклонялся, переносил вес тела и вот тогда уже переводить его. Но я считаю, что Марвину даже необязательно переводить соперника, ему стоит его вязать у сетки и забирать силы. Марвин мощный, плотный, физически сильный, ему нужно использовать это и вязать. Теперь для этого у него есть кардио. После такой вязки Иззи будет возвращаться в центр октагона уже более медленным бойцом.

Прогноз на бой? Я считаю, что Адесанья совершил огромный скачок с их первого боя — он стал более комплексным ударником, его защита от переводов стала лучше. Да, Блахович смог его переводить, но у него было огромное преимущество в массе. Думаю, что Адесанья сможет защититься от борьбы Веттори и удержать бой в стойке, где он на 10 000 шагов впереди", — сказал Томпсон на своем подкасте «Stephen Wonderboy Thompson».

Поединок Адесаньи и Веттори пройдет 12 июня в главном событии вечера UFC 263. Первый бой между ними в апреле 2018-го закончился победой нигерийца раздельным решением.