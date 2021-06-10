Дацик — о бое Емельяненко против Джигана: «Все будет гораздо сложнее, чем с Кокляевым»
10 июня 2021, 23:14
Тяжеловес Вячеслав Дацик поделился мыслями о потенциальном поединке бойца ММА Александра Емельяненко против рэпера Джигана.
«Я бы прогнозы не давал, — сказал Дацик «СЭ». — Думаю, что все будет гораздо сложнее, чем с Мишей Кокляевым».
Следующий поединок Дацика состоится 11 июня в Москве в Vegas City Hall. Оппонент — камерунец Тайсон Дижон, которого Дацик уже побеждал нокаутом в феврале этого года.
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