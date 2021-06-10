Тяжеловес Вячеслав Дацик поделился мыслями о потенциальном поединке бойца ММА Александра Емельяненко против рэпера Джигана.

«Я бы прогнозы не давал, — сказал Дацик «СЭ». — Думаю, что все будет гораздо сложнее, чем с Мишей Кокляевым».

Следующий поединок Дацика состоится 11 июня в Москве в Vegas City Hall. Оппонент — камерунец Тайсон Дижон, которого Дацик уже побеждал нокаутом в феврале этого года.