Ти Джей Диллашоу: «О приеме допинга говорил только жене. Тренеры ничего не знали»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал подробности истории с допингом двухлетней давности.

«Я никогда ничего не принимал до боя с Сехудо. Ни в боях с Барао ни с Гарбрандтом. После Сехудо USADA вскрыла все мои старые тесты, исследовала их и ничего не нашла. Конечно, хейтеры будут спекулировать на этой теме, но я всегда был чистым бойцом. Предупреждал ли я тренеров, что буду принимать запрещенные препараты? Нет, сказал об этом только жене.

Она все поняла, потому что знала, как этот бой может изменить нашу жизнь. Если бы я выиграл, то мог бы провести еще пару боев и закончить. Для нашей семьи деньги и перспективы от этой победы были настоящим светом в конце тоннеля", — рассказал Диллашоу на подкасте This Life Ain't For Everybody.

Ти Джей Диллашоу проиграл нокаутом Генри Сехудо 19 января 2019-го. Вскоре после боя допинг-проба Диллашоу дала положительный результат на ЭПО. Боец был дисквалифицирован на два года. Его отстранение истекает 19 января этого года.