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Харитонов прокомментировал поражение от Конго: «Одно лишь уважение к этому человеку»

08:52
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Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал поражение от француза Чейка Конго на турнире Bellator 265.

Бой завершился за несколько секунд до окончания второго раунда после удушающего приема.

Ранее , менеджер Харитонова Юрий Фофанов заявил, что российский боец сломал руку в бою с Конго.

«Проиграл ветерану. Одно лишь уважение к этому человеку — в 46 лет выходит и побеждает. Он пример для меня. Он показывает, что в 46 лет можно выходить и побеждать. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Да, сегодня поражение. Будем тренироваться дальше. Уверен, что впереди еще много побед», — сказал Харитонов в Instagram.

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Роман Шишов все материалы автора

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