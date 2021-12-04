Макгрегор согласился на бой с Чимаевым

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор согласился подраться со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Пусть дерется с Камратом. Это был бы отличный бой. Конору нужен новичок полегче, чтобы подраться. Для начала ему не помешало бы просто посмотреть, сможет ли он вообще драться», — написал боец UFC Нейт Диаз в своем Twitter.

«Без проблем, с***», — ответил Макгрегор.

Сам Чимаев отреагировал на эту перписку смайлами из двух ниндзей и пожатой рукой.

Напомним, что Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастин Порье на UFC 264.

Чимаев в UFC провел 10 боев и одержал 10 побед.