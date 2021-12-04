Макгрегор согласился на бой с Чимаевым
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор согласился подраться со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Пусть дерется с Камратом. Это был бы отличный бой. Конору нужен новичок полегче, чтобы подраться. Для начала ему не помешало бы просто посмотреть, сможет ли он вообще драться», — написал боец UFC Нейт Диаз в своем Twitter.
«Без проблем, с***», — ответил Макгрегор.
Сам Чимаев отреагировал на эту перписку смайлами из двух ниндзей и пожатой рукой.
Напомним, что Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного в бою против Дастин Порье на UFC 264.
Чимаев в UFC провел 10 боев и одержал 10 побед.
Let him fight kamrat that be a great fight to make— Nathan Diaz (@NateDiaz209) December 3, 2021
He needs a easy new guy to fight anyway he can taper back in and see if he can even still fight at all
Great idea Nate ?
Thanks ? pic.twitter.com/WyAj1oVsVu
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