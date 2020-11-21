Страшный нокаут в LFA. Когда-то этот бразилец наглухо вырубил Адесанью

Бразилец Алекс Перейра нокаутировал американца Томаса Пауэлла на турнире LFA 95 в Парк Сити (Канзас, США).

Бой закончился в начале пятой минуты первого раунда после того, как Пауэлл, пропустив левый хук, упал без сознания.

На счету 33-летнего Перейры 3 победы и 1 поражение в ММА. Также он выступает в профессиональном кикбоксинге (41 победа, 6 поражений) и является чемпионом Glory в среднем (до 85 кг) и полутяжелом (до 95 кг) весах.

Перейра известен тем, что в Glory дважды победил нынешнего чемпиона UFC среднем весе Исраэля Адесанью. В 2016 году он выиграл у него единогласным решением судей, а в 2017-м наглухо нокаутировал. В ММА же у Адесаньи нет ни одного поражения в 20 боях.