Секундант Петра Яна: «Он уже сейчас лучший в UFC в ударной технике»

Российский боец ММА Денис Лаврентьев (9-2), секундант Петра Яна (14-1), назвал его лучшим бойцом в легчайшем весе UFC в ударной технике.

— В чем Петр Ян лучший уже сейчас? В ударной технике, конечно, — сказал Лаврентьев «СЭ» Его школа бокса, которая была заложена еще в юности, играет очень большую роль: очень жесткие удары, очень хлесткие, чувство дистанции на высшем уровне именно за счет бокса.

— Это именно то, за счет чего он и Альдо должен пройти?

— Я думаю, да, именно за счет этого. Но мы наблюдаем прогресс не только в этом: возьмем бой с Фэйбером, где он его с ноги нокаутировал. Это говорит о всесторонней работе: к рукам постоянно добавляются ноги. Джимми Ривьеру он перевел в партер, хотя до этого, если я не ошибаюсь, ему вообще никто не мог тейкдаун сделать. То есть, это прогресс во всех аспектах.

Бой Петра Яна с Жозе Альдо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе пройдет на бойцовском острове в Абу-Даби 12 июля.