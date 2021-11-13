Гэтжи: «Если Порье победит Оливейру, то не захочет еще раз драться со мной»

Легковес UFC Джастин Гэтжи оценил вероятность проведения реванша с Дастином Порье.

«Если Дастин победит Оливейру, я даже не знаю, захочет ли он драться со мной. Мне кажется он просто уйдет, навсегда повесив перчатки на гвоздь, — приводит слова Гэтжи BJPenn. — Поэтому я надеюсь на победу Оливейры, чтобы я мог выйти с ним в октагон где-то в марте, апреле или мае. Если же победу одержит Порье, мне придется сильно постараться, чтобы заставить его снова разделить со мной октагон».

В 2018 году Порье победил Гэтжи нокаутом в четвертом раунде UFC on Fox 29.

Бой между Чарльзом Оливейра и Дастином Порье пройдет 11 декабря 2021 года на турнире UFC 269.