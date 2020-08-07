Омари Ахмедов: «Думаю, в бою с Уайдманом будет много возни. Во втором раунде он подсядет»

Российский боец UFC Омари Ахмедов на онлайн-пресс-конференции поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Крисом Уайдманом на шоу UFC Fight Fight 174. Турнир пройдет в ночь на 9 августа в Лас-Вегасе.

— Он и перед своими предыдущими боями так же говорил, но проигрывал. Я на его слова не обращаю внимания. Меня больше всего зацепило то, что он меня ментально сломает, что мой дух сломает. Этим-то он меня точно не сломает никогда! Так-то он должен что-то говорить. У него берут интервью, ему надо что-то ответить, вот он так и говорит.

— У Уайдмана в последних шести боях пять поражений. Когда изучали его поединки, к какому выводу пришли — почему он так сильно сдал?

— Когда боец получает титул, то начинает сдавать. Так любой спортсмен. Он уже не так тренируется, как раньше. Желание у него пропадает. А когда проигрываешь нокаутами, тяжело собраться и выйти на ту же колею. Думаю, нокаут в бою с Ромеро на Уайдмана сильно повлиял.

— Поражения Уайдмана — нокаутами. Когда готовились к бою, делали упор на работу в стойке?

— Нет. Я больше боролся. Делал упор на борьбу. Думаю, что в бою с ним будет много борьбы, много возни.

— Сможете его уронить с одного удара?

— Если я попаду — он упадет. Если хорошенько попаду.

— Джек Херманссон считает, что у Уайдмана — лучшая борьба в дивизионе. Согласны с Херманссоном?

— Не лучшая, но одна из лучших. Тут зависит от того, сколько он сможет бороться — раунд, два. Бороться — очень энергозатратное дело. Думаю, он уже во втором раунде подсядет, если до этого дойдет. (Илья Андреев)