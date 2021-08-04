Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победное выступление кыргызстанца Бусурманкула Абдибаита Уулу против россиянина Руслана Яманбаева.

«Честно говоря, очень хороший бой. Грамотно подрался, — сказал Нурмагомедов представителям СМИ, включая «СЭ». — В первом раунде чувствовалось, что у него была суета. Угол его очень хорошо подкорректировал. Во втором раунде начал более спокойно перебивать. Достойная победа. Честно говоря, очень большая победа для Кыргызстана».

Абдибаит Уулу победил Яманбаева нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом EFC в полулегком весе. Турнир с их участием проходил 3 августа в Кыргызстане.