Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Tokyo 2020
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Очень большая победа для Кыргызстана». Хабиб — о новом чемпионе EFC Абдибаите Уулу

01:25
Хабиб Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов.
Теги:

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победное выступление кыргызстанца Бусурманкула Абдибаита Уулу против россиянина Руслана Яманбаева.

«Честно говоря, очень хороший бой. Грамотно подрался, — сказал Нурмагомедов представителям СМИ, включая «СЭ». — В первом раунде чувствовалось, что у него была суета. Угол его очень хорошо подкорректировал. Во втором раунде начал более спокойно перебивать. Достойная победа. Честно говоря, очень большая победа для Кыргызстана».

Абдибаит Уулу победил Яманбаева нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом EFC в полулегком весе. Турнир с их участием проходил 3 августа в Кыргызстане.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Белорусская легкоатлетка о Тимановской: «Люди отказывались жить с ней в одной комнате»
Олимпиада, 4 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
Олимпиада-2020: Китай и США лидируют в медальном зачете, Россия вернулась на пятое место
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд