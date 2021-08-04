Гарбрандт переходит в наилегчайший дивизион UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт переходит в наилегчайший дивизион. Дебют 30-летнего американца в новой весовой категории запланирован на 11 декабря. Его соперником станет новозеландец Кай Кара-Франс, который занимает 7-ю строчку рейтинга.

Ранее Гарбрандт заявлял, что хочет провести поединок за чемпионский титул против Брендона Мерено.