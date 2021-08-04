Гарбрандт переходит в наилегчайший дивизион UFC
00:10
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт переходит в наилегчайший дивизион. Дебют 30-летнего американца в новой весовой категории запланирован на 11 декабря. Его соперником станет новозеландец Кай Кара-Франс, который занимает 7-ю строчку рейтинга.
Ранее Гарбрандт заявлял, что хочет провести поединок за чемпионский титул против Брендона Мерено.
Читайте также
Без России, но с любовью. Ромашина и Колесниченко сыграли на балалайке и выдали рок-версию «Калинки» от Little Big
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Армянский борец считает, что Евлоев взял золото Олимпиады нечестно
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю