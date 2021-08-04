Экс-чемпион UFC в легком весе, владелец лиги EFC Хабиб Нурмагомедов выступил против того, чтобы российские бойцы Bellator бились друг с другом.

«Ну не хочется против своих же драться, — сказал Хабиб представителям СМИ, включая «СЭ». — Честно скажу, что Шаблия я очень хорошо знаю. Мы вместе провели пару сборов в AKA. Очень яркий и хороший боец. Я думаю, что у Шаблия есть намного больше шансов быстрее дойти до титула, чем у Усмана. Мы никуда не спешим. Пацану [Усману] 23 года, а насчет Шаблия я думаю, что... Я бы не сказал, что он на закате, но я думаю, что он максимум два года подерется еще. Я думаю, что он сам так думает».

«Пусть Шаблий дерется, выигрывает пояс, — продолжил Хабиб. — Я не хочу, чтобы наши между собой там дрались, потому что есть очень много бойцов, с кем можно подраться. А здесь [в EFC] я тоже никого не буду заставлять. Если человек не хочет, я что, заставлю драться? Это дело уже самих бойцов. Меня это вообще никак не касается».

Усман Нурмагомедов провел два победных боя в лиге Bellator. В минувшие выходные в Калифорнии он нокаутировал американца Луиса Муро в первом раунде. Всего на счету троюродного брата Хабиба 13 побед в 13 поединках.

Александр Шаблий в своем последнем бою успешно дебютировал в лиге Bellator, победив Альфи Дэвиса единогласным решением судей. Бой состоялся на турнире Bellator 259 в мае в США. Всего на счету 28-летнего россиянина 20 побед и 3 поражения.

Полностью интервью с Хабибом Нурмагомедовым читайте здесь